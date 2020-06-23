Про це пише Dazed.

У новій радіопередачі, яка представлена на шведському радіо і Spotify, Грета розповіла, як вона кинула школу заради протестів, а також про свою популярність.

Активістка також зазначила слабку реакцію світових лідерів на проблеми клімату.

“Такі поняття, як “зелений”, “стійкий”, “з нульовою енергією”, “екологічно чистий”, “органічний”, “кліматично нейтральний” і “без викопного палива”, використовуються настільки невірно і розмито, що вони в значній мірі втратили весь свій сенс”, – сказала вона.

При цьому Грета акцентувала увагу на позитивному впливі активістів Black Lives Matter, #MeToo і Fridays For Future.

“Це все взаємопов’язано. Ми пройшли переломний момент, ми більше не можемо відводити погляд від того, що наше суспільство так довго ігнорує, будь то рівність, справедливість або екологічна стійкість”, – додала вона.