Про це пише Dazed.
У новій радіопередачі, яка представлена на шведському радіо і Spotify, Грета розповіла, як вона кинула школу заради протестів, а також про свою популярність.
Активістка також зазначила слабку реакцію світових лідерів на проблеми клімату.
“Такі поняття, як “зелений”, “стійкий”, “з нульовою енергією”, “екологічно чистий”, “органічний”, “кліматично нейтральний” і “без викопного палива”, використовуються настільки невірно і розмито, що вони в значній мірі втратили весь свій сенс”, – сказала вона.
При цьому Грета акцентувала увагу на позитивному впливі активістів Black Lives Matter, #MeToo і Fridays For Future.
“Це все взаємопов’язано. Ми пройшли переломний момент, ми більше не можемо відводити погляд від того, що наше суспільство так довго ігнорує, будь то рівність, справедливість або екологічна стійкість”, – додала вона.
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“The emperors are naked. Every single one. It turns out our whole society is just one big nudist party.” I’ve spent a lot of the lockdown writing a script for a radio show/podcast. The last edits were made tonight around 4am… I talk about some of my experiences, reflections and meetings during the last year, the importance of listening to the science and above all why the climate- and ecological crisis can not be solved within today’s systems. It is now available in both English and Swedish at sr.se and spotify (link in bio). Programmet sänds kl 13 idag i P1. #sommarip1
- Раніше Грета Тунберг закликала до змін в США після того, як Міннеаполісі спалахнули протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця.