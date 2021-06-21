У PlayStation Store знову продається гра Cyberpunk 2077 студії CD Project, але за зниженою ціною — $44,5 замість $55,2.

Про це повідомляється у Twitter гри.

Так, в українському PlayStation Store гру можна придбати за трохи більше ніж 55 доларів (1494 грн).

Розробники додали, що продовжують роботу над виправленням помилок у версії для базової PlayStation 4 і закликали грати на PlayStation 4 Pro або PlayStation 5 “для кращого досвіду”. Відповідне попередження є і на сторінці Cyberpunk 2077 в PS Store.

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021

Нагадаємо, реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на всіх платформах. Після виходу геймери почали масово скаржитися на численні баги та проблеми з продуктивністю. Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 та Xbox One.