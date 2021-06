Про це повідомляється у Twitter гри.

Так, в українському PlayStation Store гру можна придбати за трохи більше ніж 55 доларів (1494 грн).

Розробники додали, що продовжують роботу над виправленням помилок у версії для базової PlayStation 4 і закликали грати на PlayStation 4 Pro або PlayStation 5 “для кращого досвіду”. Відповідне попередження є і на сторінці Cyberpunk 2077 в PS Store.

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021