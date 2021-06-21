Про це повідомляється у Twitter гри.
Так, в українському PlayStation Store гру можна придбати за трохи більше ніж 55 доларів (1494 грн).
Розробники додали, що продовжують роботу над виправленням помилок у версії для базової PlayStation 4 і закликали грати на PlayStation 4 Pro або PlayStation 5 “для кращого досвіду”. Відповідне попередження є і на сторінці Cyberpunk 2077 в PS Store.
Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation.
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021
Нагадаємо, реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на всіх платформах. Після виходу геймери почали масово скаржитися на численні баги та проблеми з продуктивністю. Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 та Xbox One.
- Згодом компанія Sony видалила Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав, запропонувала повне повернення коштів. Одночасно про повернення грошей за Cyberpunk 2077 на Xbox оголосила Microsoft. Після цього акції CD Projekt різко обвалилися в ціні (приблизно на 40%).
- Невдалий запуск Cyberpunk 2077 обернувся для її видавця, польської CD Projekt, позовом.
- Попри це, станом на кінець грудня 2020 року продажі Cyberpunk 2077 з дня релізу перевищили 13 мільйонів копій.
- У січні засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск похвалив гру Cyberpunk 2077, після чого акції розробників зі студії CD Projekt RED різко зросли.
- 10 лютого стало відомо, що CD Projekt RED, розробник однієї з найочікуваніших ігор 2020-го року – Cyberpunk 2077, зазнала хакерської атаки.
- У березні розробники гри опублікували великий список оновлень, що складається з 500 пунктів, які очікують на гравців у патчі 1.2.
- 8 червня британський фонд Abri Advisors, який володіє частиною акцій CD Projekt, направив компанії лист з вимогою звільнити керівництво студії через велику кількість помилок у грі Cyberpunk 2077.