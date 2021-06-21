Про це повідомляється у Twitter гри.

Так, в українському PlayStation Store гру можна придбати за трохи більше ніж 55 доларів (1494 грн).

Розробники додали, що продовжують роботу над виправленням помилок у версії для базової PlayStation 4 і закликали грати на PlayStation 4 Pro або PlayStation 5 “для кращого досвіду”. Відповідне попередження є і на сторінці Cyberpunk 2077 в PS Store.

Нагадаємо, реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на всіх платформах. Після виходу геймери почали масово скаржитися на численні баги та проблеми з продуктивністю. Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 та Xbox One.

  • Згодом компанія Sony видалила Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав, запропонувала повне повернення коштів. Одночасно про повернення грошей за Cyberpunk 2077 на Xbox оголосила Microsoft. Після цього акції CD Projekt різко обвалилися в ціні (приблизно на 40%).
  • Невдалий запуск Cyberpunk 2077 обернувся для її видавця, польської CD Projekt, позовом.
  • Попри це, станом на кінець грудня 2020 року продажі Cyberpunk 2077 з дня релізу перевищили 13 мільйонів копій.
  • У січні засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск похвалив гру Cyberpunk 2077, після чого акції розробників зі студії CD Projekt RED різко зросли.
  • 10 лютого стало відомо, що CD Projekt RED, розробник однієї з найочікуваніших ігор 2020-го року – Cyberpunk 2077, зазнала хакерської атаки.
  • У березні розробники гри опублікували великий список оновлень, що складається з 500 пунктів, які очікують на гравців у патчі 1.2.
  • 8 червня британський фонд Abri Advisors, який володіє частиною акцій CD Projekt, направив компанії лист з вимогою звільнити керівництво студії через велику кількість помилок у грі Cyberpunk 2077.

 