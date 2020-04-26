Ролик опубліковано на Facebook-сторінці гурту
“26 квітня 1986 роки людство в черговий раз побачило зворотну страшну сторону прогресу. Тоді світ змінився на до і після Чорнобиля”, – йдеться в описі ролика.
Для створення відео були використані архівні кадри гасіння пожежі на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, а також фрагменти відео, записані музикантами під час самоізоляції.
26 апреля 1986 года человечество в очередной раз увидело обратную пугающую сторону прогресса. Тогда мир изменился на до и после Чернобыля.
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Опубліковано Artordogs Неділя, 26 квітня 2020 р.
- Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року сталась найбільша техногенна катастрофа сучасності – аварія на Чорнобильській АЕС. #Букви розповідають про тодішні події.