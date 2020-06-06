Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі групи.
Пісня “Києве Мій” присвячена українській столиці, яку учасники групи називають “містом, в якому здійснюються мрії”.
“Київ — місто, яке виліпило з кожного з нас людину, музиканта, особистість. Ми вирішили виразити свій “салют” Києву і людям, які тут живуть. В теплі пори року тут просто рай, хто живе, той знає. Особливо в пору фестивалів. А заради цього можна і зиму, і карантин потерпіти!”, — зазначили музиканти в описі до кліпу.
У зйомках кліпу взяли участь Іван Дорн, Yuko, Alina Pash, Марина Круть, Bahroma, Fo Sho, Ingret, Ofliyan, Daniel Shake (МИ) та інші музиканти.
- Нагадаємо, група [О] брала участь в національному відборі України на “Євробачення-2020”.
- У 2018 році гурт [О] презентував новий кліп, в якому показав Київ майбутнього.