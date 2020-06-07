Трек опублікований на Facebook-сторінці групи.
” На місці тисячолітніх лісів та гір планується збудувати гірсько-лижний комплекс, навічно стираючи з землі десятки кілометрів унікальної природи”, – йдеться у заяві гурту.
Олександр Положинський зазначає: “Свидовець – прекрасний. Свидовець – важливий. І цінний він саме в такому вигляді – ледь цивілізованому, більше – сходженому, менше – з’їждженому. Я би дуже хотів, щоб таким він і лишався. В міру диким, в міру доступним”.
Ол.Ів.’Є — Free Svydovets
Олександр Положинський та Іван Марунич презентують пісню на підтримку руху проти забудови гірського масиву Свидовець у Карпатах. На місці тисячолітніх лісів та гір планується збудувати гірсько-лижний комплекс, навічно стираючи з землі десятки кілометрів унікальної природи.
Олександр Положинський: «Свидовець – прекрасний. Свидовець – важливий. І цінний він саме в такому вигляді – ледь цивілізованому, більше – сходженому, менше – з’їждженому. Я би дуже хотів, щоб таким він і лишався. В міру диким, в міру доступним».
Дізнатись більше про Свидовець можна тут: https://freesvydovets.org
Опубліковано Ол.Ів.’Є Субота, 6 червня 2020 р.
- Музичний проєкт Олександра Положинського та Івана Марунича “Ол.Ів.’Є” презентував нову пісню “Богема та Еліта”.