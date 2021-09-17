Грузинська шахістка, п'ята в історії шахів чемпіонка світу Нона Гапріндашвілі позивається проти Netflix через висловлювання в популярному серіалі "Хід Королеви".

Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Серіал, заснований на романі 1983 року, присвячений сходженню вигаданої шахістки Бет Хармон. За сюжетом, вона виховується в притулку і в підсумку перемагає найкращих російських гравців 1960-х років в Москві в розпал холодної війни.

У заключній серії, коли головна героїня серіалу кидає виклик гравцеві-чоловікові, присутній персонаж грузинської шахістки, а коментатор повідомляє: “Це Нона Гаприндашвілі, чемпіонка світу серед жінок, яка ніколи не грала проти чоловіків”.

Гапріндашвілі заявила, що даний вислів не відповідає дійсності.

“Звинувачення, що Гапріндашвілі ніколи не грала проти чоловіків, свідомо неправдиві, а також надзвичайно сексистські та принизливі”, – йдеться в її позові.

Зазначається, що до 1968 року, в якому відбуваються дії епізоду, Гапріндашвілі провела матчі проти щонайменше 59 чоловіків-гравців, включаючи 10 гросмейстерів.

“Netflix нахабно і свідомо збрехав про досягнення Гапріндашвілі заради дешевої та цинічної мети посилити драму враженням, ніби вигадана героїня зробила те, чого не змогла жодна інша жінка, включаючи Гапріндашвілі”, – зазначається в документі.

Гапріндашвілі вимагає не менше 5 мільйонів доларів компенсації фактичних збитків плюс ще штрафні санкції. Вона також хоче, щоб суд зобов’язав спростувати заяву про те, що вона ніколи не грала проти чоловіків.

Представник Netflix заявив, що компанія поважає пані Гапріндашвілі та її блискучу кар’єру, але вважає її твердження безпідставними.