Про це пише Hypebae.
Рейтинг ґрунтується на поведінці покупців, згадках в соціальних мережах і даних пошуку в Google.
Перше місце в рейтингу брендів в цьому кварталі займає Gucci, який в останні місяці продемонстрував багато обговорюваних проєктів, включаючи співпрацю з The North Face.
Далі йде Nike, який збільшив продажі в цифровому форматі на 59 %.
Dior займає третє місце. За ним слідує Balenciaga, Moncler, Prada, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Saint Laurent і Off-White.
- Цьогоріч Gucci виповнюється 100 років. З цього приводу бренд наважився на колаборацію з Balenciaga.