Онлайн-платформа Lyst представила перший квартальний звіт про модні тенденції за 2021 рік, який показує, що Gucci і Nike є одними з найпопулярніших брендів на даний момент.

Про це пише Hypebae.

Рейтинг ґрунтується на поведінці покупців, згадках в соціальних мережах і даних пошуку в Google.

Перше місце в рейтингу брендів в цьому кварталі займає Gucci, який в останні місяці продемонстрував багато обговорюваних проєктів, включаючи співпрацю з The North Face.

Далі йде Nike, який збільшив продажі в цифровому форматі на 59 %.

Dior займає третє місце. За ним слідує Balenciaga, Moncler, Prada, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Saint Laurent і Off-White.