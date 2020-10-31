Бренд Gucci назвали найпопулярнішим в світі. Наступними в ТОП-3 стали Nike і Off-White.

Про це свідчить рейтинг Lyst Index.

Індекс визначає найпопулярніші бренди у світі, з огляду на успіхи за квартал.

У другому кварталі 2020 року лідером рейтингу був бренд Nike. Тепер він на третій позиції.

За результатами цього кварталу, Gucci піднявся з третього на перше місце.

Gucci посів перше місце вперше з другого кварталу 2019 року, коли замінив Off-White на лідерській позиції.

У ТОП-10 рейтингу також такі люксові бренди, як Prada, Balenciaga, Burberry, Valentino.

До слова, Lyst Index – це платформа пошуку модного одягу, яка відстежує поведінку понад дев’ять мільйонів покупців на місяць. Дані збираються на основі даних пошуку Google, продажів ритейлерів і взаємодії в соціальних мережах.