Про це свідчить рейтинг Lyst Index.
Індекс визначає найпопулярніші бренди у світі, з огляду на успіхи за квартал.
У другому кварталі 2020 року лідером рейтингу був бренд Nike. Тепер він на третій позиції.
За результатами цього кварталу, Gucci піднявся з третього на перше місце.
Gucci посів перше місце вперше з другого кварталу 2019 року, коли замінив Off-White на лідерській позиції.
У ТОП-10 рейтингу також такі люксові бренди, як Prada, Balenciaga, Burberry, Valentino.
До слова, Lyst Index – це платформа пошуку модного одягу, яка відстежує поведінку понад дев’ять мільйонів покупців на місяць. Дані збираються на основі даних пошуку Google, продажів ритейлерів і взаємодії в соціальних мережах.
- У Сполучених Штатах Америки затримали чотирьох чоловіків, які викрали дизайнерські речі Chanel, Gucci та Prada на шість мільйонів доларів. Бандити провернули крадіжку через міжнародний аеропорт імені Кеннеді у Нью-Йорку.