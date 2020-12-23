Бренд Gucci вирішив здивувати своїх прихильників несподіваною колаборацією зі стрітвір-брендом The North Face. Окрім короткого тизеру, бренди вирішили влаштувати грандіозну рекламну кампанію та “одягнули” будинок у пуховик.

Про це повідомляє італійський Vogue.

На стіні багатоповерхового будинку у Мілані з’явився суцільний мурал у вигляді пуховика. Очевидно, що мурал присвячений довгоочікуваній колаборації Gucci та The North Face.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Outpump (@outpump)



До речі, бренд Gucci неодноразово використовував стіну цього будинку у своїх рекламних кампаніях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gucci Beauty Official (@guccibeauty)



Колаборацію двох брендів з нетерпінням чекали мільйони людей. Gucci вважається одним із найсильніших брендів люксового сегменту одягу та аксесуарів. Водночас The North Face спеціалізується на outdoor-одязі.

Після трьох місяців очікувань бренди презентували частину спільної колекції. Дизайн деяких речей виконано у стилі The North Face 1970-х років. В центрі уваги опинився верхній одяг. Також бренди розробили ексклюзивні толстовки, бомбери та пальто.

Крім того, до нової колекції увійшли футболки, сорочки та світшоти.

Дизайнери розробили черевики для хайкінгу. Вони будуть доступними у трьох кольорах – коричневому, чорному і кремовому. Ця модель отримала стійку та міцну підошву Goodyear.

З аксесуарів модники зможуть придбати оригінальні рюкзаки та поясні сумки.