Італійський будинок моди Gucci відмовиться від випуску сезонних колекцій та участі в Тижнях моди.

Про це повідомив креативний директор бренду Алессандро Мікеле.

Мікеле заявив, що хоче відмовитися від “зношеного ритуалу сезонності та шоу” і почати працювати в темпі, більш властивому йому.

У зв’язку з цим бренд відмовиться від участі в Тижнях моди та випуску сезонних колекцій. Покази нових колекцій будуть проходити тільки 2 рази в рік

“Ми будемо зустрічатися лише двічі на рік, щоб поділитися главами нової історії. Нерегулярними, радісними і абсолютно вільними главами”, — написав Мікеле.