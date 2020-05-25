Про це повідомив креативний директор бренду Алессандро Мікеле.
Мікеле заявив, що хоче відмовитися від “зношеного ритуалу сезонності та шоу” і почати працювати в темпі, більш властивому йому.
У зв’язку з цим бренд відмовиться від участі в Тижнях моди та випуску сезонних колекцій. Покази нових колекцій будуть проходити тільки 2 рази в рік
“Ми будемо зустрічатися лише двічі на рік, щоб поділитися главами нової історії. Нерегулярними, радісними і абсолютно вільними главами”, — написав Мікеле.
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5/6 * @alessandro_michele announces a new beginning in ‘The Sacred Power of Producing Reverberations’ is his diary entry for May 3, 2020, shown here in Italian, to follow in English. “I will abandon the worn-out ritual of seasonalities and shows to regain a new cadence, closer to my expressive call. We will meet just twice a year, to share the chapters of a new story. Irregular, joyful and absolutely free chapters, which will be written blending rules and genres, feeding on new spaces, linguistic codes and communication platforms.” #AlessandroMichele Read his diary through link in bio.
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