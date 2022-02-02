Про це повідомляє видання 9to5Mac.
Пристрій AirPods Max пропонує відмінну якість звуку, проте думки покупців про його чохол неоднозначні. У ситуацію вирішила втрутитися Gucci. Компанія розробила свій чохол.
Gucci Ophidia AirPods Max є частиною лінійки сумок Ophidia, яка дебютувала ще у 2018 році. Він поєднує в собі елементи вінтажного та сучасного дизайну та виготовлений з бавовняної тканини GG Supreme, яка повністю придатна для вторинного перероблювання.
Підкладка виконана з неопрену та віскози, деталі – з коричневої шкіри. Також неможливо не помітити золотистий логотип GG.
Невідомо, чи чохол має магніти, як-от Apple Smart Case. Вони використовуються для переведення AirPods Max у режим сну, щоб акумулятор не розряджався, якщо ви не користуєтесь навушниками. Ймовірно, з чохлом від Gucci доведеться заряджати AirPods Max кожні 20 годин.
Чохол отримав регульований плечовий ремінь, що дозволяє носити AirPods Max, ніби це невелика сумка. Вартість Gucci Ophidia AirPods Max оцінюється в 980 доларів. Водночас самі навушники коштують 549 доларів.
ДОВІДКА. Gucci — італійський дім моди та модний бренд, який належить французькому конгломерату Kering.
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