Про це музиканти повідомили в Twitter.

Представляючи нову книгу, яку вже можна попередньо замовити на Amazon, Guns N’Roses розповіли, що на створення книги їх надихнула пісні Sweet Child O’Mine, створена гуртом на 1987 році.

“Історія натхненна лірикою та перетворена в пригоду в новій книжці з картинками”, — написали вони.

Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd — Guns N' Roses (@gunsnroses) May 6, 2020

Співавтором книги виступив письменник Джеймс Паттерсон. Ілюстрації для книги створила художниця Дженніфер Зівойн.

У центрі сюжету книги — дівчинки Наталія і Майя Роуз. Це племінниця і дочка менеджера Guns N ‘Roses Фернандо Лебейса, які росли, подорожуючи разом з групою в турах.

Нагадаємо, як звучить хіт, який надихнув музикантів: