Про це музиканти повідомили в Twitter.

Представляючи нову книгу, яку вже можна попередньо замовити на Amazon, Guns N’Roses розповіли, що на створення книги їх надихнула пісні Sweet Child O’Mine, створена гуртом на 1987 році.

Presenting, Sweet Child O' Mine. The story inspired by the lyrics & turned into adventure in the new picture book. Pre-order today https://t.co/qtvl4PqGBi pic.twitter.com/bvGw7SSqqd

