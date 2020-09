Відео опубліковані на YouTube-каналі гурту.

У 2016 році в рамках туру Not In This Lifetime гурт Guns N’Roses виступали у Х’юстоні та Мехіко. Збірник лайв-відео з цього туру, який включає шість пісень:

You Can not Put Your Arms Around A Memory

New Rose

My Michelle

Coma

This I Love

Out Ta Get Me

November Rain

Впродовж вересня Guns N’Roses також мають випустити свою збірку найкращих хітів 2004 року.