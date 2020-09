Кліп на пісню опублікований на YouTube-каналі Gorillaz.

У пісні звучать рядки:

I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus,

Where presidents pin badges on disconnected youth

Це можна перевести як:

Я мчу лісом, дивні відгомони Білорусі,

Де президенти вішають ярлики на незадоволену молодь

Пісня Strange Timez стала частиною аудіовізуальної серії “Song Machine”, в якій Gorillaz випускають спільні пісні з різними виконавцями.