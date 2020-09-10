Кліп на пісню опублікований на YouTube-каналі Gorillaz.
У пісні звучать рядки:
I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus,
Where presidents pin badges on disconnected youth
Це можна перевести як:
Я мчу лісом, дивні відгомони Білорусі,
Де президенти вішають ярлики на незадоволену молодь
Пісня Strange Timez стала частиною аудіовізуальної серії “Song Machine”, в якій Gorillaz випускають спільні пісні з різними виконавцями.
- Раніше британський актор і комік Стівен Фрай записав звернення на підтримку мирних протестів в Білорусі.