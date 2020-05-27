Про це пише Rolling Stone.

Книга вийде у видавництві Z2 Comics в жовтні. Вона буде складатися з 120 сторінок, на яких шанувальники групи побачать раніше не опубліковані ілюстрації Джеймі Хьюлетта, який створив образи музикантів.

“Кожен шанувальник коміксів та анімації мріяв побачити комікси з Gorillaz. Картини, музика, міфи – все це може зробити наш новий проєкт одним з найяскравіших релізів в історії коміксів. Коли фанати побачать, що у нас вийшло, то зрозуміють, що очікування того варте”, – зазначив керівник видавництва Z2 Джош Франкел.