Про це повідомили на сторінках гурту в Gorillaz та Fred Perry в Instagram.
Минулого місяця Gorillaz представила свою культову сорочку-поло, зроблену з брендом.
Тепер презентовано їхню спільну колекцію. В серії тематичних ілюстрації з’явилися фронтмен колективу 2-D, гітаристка Нудл, ударник Рассел Хоббс і басист Мердок Ніккалс. Вони приміряли речі на собі.
До колекції Gorillaz та Fred Perry увійшли футболки, сорочки-поло, сукні, олімпійки, трикотажні штани, куртки та сумки, прикрашені нашивками.
Всю колекцію можна буде подивитися у віртуальному штабі гурту з 20 травня, але після реєстрації сайті Fred Perry.
- Раніше британський модний бренд Fred Perry зняв з продажу в США і Канаді чорно-жовті поло, які стали популярні серед членів ультраправого угрупування Proud Boys.