Про це повідомили на сторінках гурту в Gorillaz та Fred Perry в Instagram.

Минулого місяця Gorillaz представила свою культову сорочку-поло, зроблену з брендом.

Тепер презентовано їхню спільну колекцію. В серії тематичних ілюстрації з’явилися фронтмен колективу 2-D, гітаристка Нудл, ударник Рассел Хоббс і басист Мердок Ніккалс. Вони приміряли речі на собі.

До колекції Gorillaz та Fred Perry увійшли футболки, сорочки-поло, сукні, олімпійки, трикотажні штани, куртки та сумки, прикрашені нашивками.

Всю колекцію можна буде подивитися у віртуальному штабі гурту з 20 травня, але після реєстрації сайті Fred Perry.