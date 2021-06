Британський гурт Jungle представив кліп на пісню "Talk About It".

Відео опубліковано на YouTube-каналі колективу Jungle4eva.

Кліп зняли в старому баскетбольному залі. Його зрежисували учасник групи Джош Ллойд-Уотсон і кліпмейкер Чарлі Ді Пласідо. Хореографію для відео поставили Натаніель Вільямс і Карелла Сесе Нама.

Пісня “Talk About It” вийшла перед релізом нового альбому Jungle. Він буде називатися “Loving in Stereo” і вийде 13 серпня. Платівка стане третьою для колективу, над нею музиканти працювали разом з продюсером Inflo, відомим співпрацею з Little Simz і Майклом Ківанукою.