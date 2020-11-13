Ролик опубліковано на YouTube-каналі гурту.

Днями Заріцька повідомила, що її гурт KAZKA створює власний мультсеріал за раніше випущеною книгою.

Серіал отримав назву “Таємниця Чарголосу”. Це історія про дівчину на ім’я Казка, прототипом для якої була сама співачка.

“Вона чимось схожа на мене. Вона теж пухкенька, теж така симпатична дівчинка, і теж встряє в деякі пригоди. У мультсеріалі в головної героїні трішки інше обличчя. У неї там хепі-енд, вона там заміж вийшла, всі справи. Вибачте за спойлер, але ось”, – розповідала Заріцька.

Тепер гурт випустив перший трейлер анонсованого мультсеріалу. Дату його виходу поки не оголошують.