Про це вона розповіла в ефірі телеканалу “Дом“.

За словами солістки, історія закінчиться хеппі-ендом – головна героїня вийде заміж.

“Ми презентували книгу про дівчинку Казку, вона чимось схожа на мене. Вона теж пухкенька, теж така симпатична дівчинка, і теж встряє в деякі пригоди. І ця книжка – це початок чогось більшого. Тому що ми, наш гурт, виходимо зараз на такий новий рівень – ми хочемо бути також мультиплікаційною історією, і ми пишемо, малюємо свій мультсеріал. У мультсеріалі в головної героїні трішки інше обличчя. У неї там хепі-енд, вона там заміж вийшла, всі справи. Вибачте за спойлер, але ось”, – сказала Заріцька.

Прем’єра серіалу відбудеться 11 листопада на офіційній YouTube-сторінці KAZKA.