Гурт KOZAK SYSTEM представив новий трек "Хто як не ти", який увійде до нового альбому.

Відеокліп можна переглянути у YouTube.

Текст пісні “Хто як не ти” написала Маріанна Довгань.

В ефірі “Українського радіо” музикант гурту Володимир Шерстюк розповів: “Маріанна Довгань – це наша давня прихильниця, яка відвідувала всі наші концерти. Ми з нею спілкувалися через соціальні мережі і одного разу у неї у Фейсбуку ми побачили вірш, який, на нашу думку, міг стати піснею. Власне, так воно і сталося. Єдине, що Сергій Соловій, наш трубач, трішечки підкорегував приспів”.

Наразі KOZAK SYSTEM працює над створенням нового шоу, яким навесні наступного року відсвяткує своє десятиріччя.