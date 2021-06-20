Про це повідомляє журнал Our Culture Mag.

Напередодні нового альбому американські рокери випустили ще одну композицію – “The Sun Has not Left”. Це вже третій сингл, який Modest Mouse опублікували перед релізом. До цього вийшли пісні “We Are Between” і “Leave A Light On”.

“The Sun Has not Left” можна послухати на всіх стрімінгових майданчиках, а також на YouTube-каналі гурту.

Modest Mouse – американський інді-рок гурт, заснований у місті Ісакуа, штат Вашингтон, у 1993 році. Особливо популярним колектив був на початку-середині двохтисячних. Всього вони випустили шість студійних альбомів і шість мініплатівок.