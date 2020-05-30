Музичний проєкт Олександра Положинського та Івана Марунича "Ол.Ів.'Є" презентував нову пісню "Богема та Еліта".

Про це Положинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Примітно, що назву останньої цієї весни пісні гурт обрав разом з слухачами.

“Отож, ваше голосування визначило назву! Зустрічайте чергову позитивну пісню “Ол.Ів.‘Є” – як ви й просили”, – зазначив Положинський.