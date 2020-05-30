Про це Положинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Примітно, що назву останньої цієї весни пісні гурт обрав разом з слухачами.
“Отож, ваше голосування визначило назву! Зустрічайте чергову позитивну пісню “Ол.Ів.‘Є” – як ви й просили”, – зазначив Положинський.
- Раніше музикант, колишній лідер групи “Тартак” Олександр Положинський записав пісню в новому проєкті “Ол.Ів.’Є”.
- Нагадаємо, на початку лютого співак та лідер українського гурту “Тартак” Олександр Положинський заявив, що йде з проєкту.