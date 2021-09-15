Про це вони повідомили у своєму Twitter.

The Wanted оголосили про возз’єднання, а також анонсували перший за сім років концерт Inside My Head.

Він відбудеться в Royal Albert Hall (Лондон) 20 вересня. Усі кошти передадуть на боротьбу з раком.

Нагадаємо, минулої осені вокаліст гурту Том Паркер у своєму Instagram зізнався, що йому поставили діагноз – пухлина мозку.

У своєму дописі він також написав, що спільно зі своєю дружиною є “абсолютно спустошеними”, але боротимуться до кінця.

Крім цього, The Wanted анонсували вихід нового альбому – “Most Wanted: The Greatest Hits”. Реліз відбудеться 12 листопада.

Що відомо про The Wanted?

Це британсько-ірландський бойз-бенд. Учасники Том Паркер, Макс Джордж, Шива Канесваран, Джей МакГіннес та Натан Сайкс були  дібрані шляхом прослуховування ще у 2009 році. Наступного року вони дебютували.

У 2012 році хлопці стали популярними на весь світ. Гурт здобув премію People’s Choice Awards у номінації “Прорив року”.

У 2014 оголосили про перерву задля сольної творчості. Тоді вони пообіцяли повернутися до співпраці в майбутньому. За час спільної роботи вони встигли записати три студійні альбоми.

Учасники гурту хотіли об’єднатися  у 2020 році — на свою 10 річницю, однак пандемія змінила їхні плани.