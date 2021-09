Про це вони повідомили у своєму Twitter.

The Wanted оголосили про возз’єднання, а також анонсували перший за сім років концерт Inside My Head.

Він відбудеться в Royal Albert Hall (Лондон) 20 вересня. Усі кошти передадуть на боротьбу з раком.

Нагадаємо, минулої осені вокаліст гурту Том Паркер у своєму Instagram зізнався, що йому поставили діагноз – пухлина мозку.

У своєму дописі він також написав, що спільно зі своєю дружиною є “абсолютно спустошеними”, але боротимуться до кінця.

Крім цього, The Wanted анонсували вихід нового альбому – “Most Wanted: The Greatest Hits”. Реліз відбудеться 12 листопада.

Here we go!! We are MEGA excited to announce that we are BACK and will be releasing our Greatest Hits Album on November 12th!! We'll also be performing LIVE at the @RoyalAlbertHall as part of @TomParker's 'Inside My Head' concert. It's been far too long… Let's do this! 🌍 💪 pic.twitter.com/8Zsq31jyVN

— The Wanted (@thewanted) September 8, 2021