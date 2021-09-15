Після семирічної перерви учасники гурту The Wanted постануть на одній сцені. Музиканти оголосили про благодійний концерт.

Про це вони повідомили у своєму Twitter.

The Wanted оголосили про возз’єднання, а також анонсували перший за сім років концерт Inside My Head.

Він відбудеться в Royal Albert Hall (Лондон) 20 вересня. Усі кошти передадуть на боротьбу з раком.

Нагадаємо, минулої осені вокаліст гурту Том Паркер у своєму Instagram зізнався, що йому поставили діагноз – пухлина мозку.

У своєму дописі він також написав, що спільно зі своєю дружиною є “абсолютно спустошеними”, але боротимуться до кінця.

Крім цього, The Wanted анонсували вихід нового альбому – “Most Wanted: The Greatest Hits”. Реліз відбудеться 12 листопада.

Here we go!! We are MEGA excited to announce that we are BACK and will be releasing our Greatest Hits Album on November 12th!! We'll also be performing LIVE at the @RoyalAlbertHall as part of @TomParker's 'Inside My Head' concert. It's been far too long… Let's do this! 🌍 💪 pic.twitter.com/8Zsq31jyVN — The Wanted (@thewanted) September 8, 2021

Що відомо про The Wanted?

Це британсько-ірландський бойз-бенд. Учасники Том Паркер, Макс Джордж, Шива Канесваран, Джей МакГіннес та Натан Сайкс були дібрані шляхом прослуховування ще у 2009 році. Наступного року вони дебютували.

У 2012 році хлопці стали популярними на весь світ. Гурт здобув премію People’s Choice Awards у номінації “Прорив року”.

У 2014 оголосили про перерву задля сольної творчості. Тоді вони пообіцяли повернутися до співпраці в майбутньому. За час спільної роботи вони встигли записати три студійні альбоми.

Учасники гурту хотіли об’єднатися у 2020 році — на свою 10 річницю, однак пандемія змінила їхні плани.