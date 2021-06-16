Відео опубліковано на YouTube-каналі колективу, докладніше пише видання NME.
У кліпі гурт виходить з таксі і йде порожньою вулицею. Вокалістку Эллі Роуселл приваблює жінка похилого віку в вітрині магазину, і вони синхронізують слова пісні по губах.
Цей кліп став сьомим з альбому “Blue Weekend”, який випустили Wolf Alice. Раніше вони опублікували трейлер однойменного короткометражного фільму.
Всі відео зняв Джордан Хемінгуей, лондонський фотограф і відеооператор, який раніше працював з Yves Tumor і над кампаніями Gucci й Nike.
- Раніше повідомлялося, що шведський гурт Pain випустив кліп на трек “Party In My Head”.