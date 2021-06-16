Британський гурт Wolf Alice випустив кліп на пісню "Lipstick on the Glass" зі свого нового студійного альбому "Blue Weekend".

Відео опубліковано на YouTube-каналі колективу, докладніше пише видання NME.

У кліпі гурт виходить з таксі і йде порожньою вулицею. Вокалістку Эллі Роуселл приваблює жінка похилого віку в вітрині магазину, і вони синхронізують слова пісні по губах.

Цей кліп став сьомим з альбому “Blue Weekend”, який випустили Wolf Alice. Раніше вони опублікували трейлер однойменного короткометражного фільму.

Всі відео зняв Джордан Хемінгуей, лондонський фотограф і відеооператор, який раніше працював з Yves Tumor і над кампаніями Gucci й Nike.