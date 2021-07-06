Світлини Гвен розмістила в Instagram.

Весілля відбулося 3 липня.

Напередодні великого події Блейк і Гвен влаштували сімейний передвесільний вечерю в п’ятницю ввечері в ресторані неподалік від рінчо Блейка. За даними видання People, вечеря проходила в ресторані Ole Red в Тішінго, штат Оклахома.

На вечері були присутні троє синів Гвен: Кінгстон, 15 років, Зума, 12 років, і Аполло, 7 років, і джерела кажуть, що вони їли гамбургери, картоплю фрі, тако і багато чого іншого.

Фото: Гвен Стефані/Instagram

Варто зазначити, що на Гвен весільна сукня від Вєри Вонг.

Фото: Vera Wang

Варто зазначити, що пара разом уже майже шість років. Вони зустрілися у 2015 році на вокальному конкурсі NBC “Голос”. Блейк і Гвен раніше оголосили про розлучення: Шелтон оголосив про розрив із Мірандою Ламберт, з якою прожив у шлюбі чотири роки, а Гвен приголомшила шанувальників новиною про розставання зі своїм чоловіком Гевіном Россдейлом – пара прожила разом 13 років.