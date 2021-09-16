Зірка "Ігри престолів" Гвенделін Крісті отримала ключову роль в серіалі "Венсді", яку для стрімінгу Netflix зніме Тім Бертон.

Про це повідомляє Entertainment Weekly.

Крісті приєдналася до раніше затверджених на провідні ролі Дженні Ортезі, Кетрін Зеті-Джонс і Луїсу Гузману в серіалі, натхненному знаменитою “Сімейкою Адамс”.

Актриса виконає роль директорки приватної академії Nevermore, де буде проходити навчання головна героїня, підліток Венсді Адамс.

Сюжет багатосерійного спін-оффу розповість про спроби Венсді опанувати екстрасенсорні здібності. Паралельно їй доведеться розгадати таємницю, пов’язану з її батьками, і зупинити серію жорстоких вбивств.

Проєкт міститиме 8 епізодів. За його сценарій відповідають Майлз Міллар і Альфред Гоф.