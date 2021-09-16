Про це повідомляє Entertainment Weekly.
Крісті приєдналася до раніше затверджених на провідні ролі Дженні Ортезі, Кетрін Зеті-Джонс і Луїсу Гузману в серіалі, натхненному знаменитою “Сімейкою Адамс”.
Актриса виконає роль директорки приватної академії Nevermore, де буде проходити навчання головна героїня, підліток Венсді Адамс.
Сюжет багатосерійного спін-оффу розповість про спроби Венсді опанувати екстрасенсорні здібності. Паралельно їй доведеться розгадати таємницю, пов’язану з її батьками, і зупинити серію жорстоких вбивств.
Проєкт міститиме 8 епізодів. За його сценарій відповідають Майлз Міллар і Альфред Гоф.
- Раніше повідомлялось, що режисер Тім Бертон зніме для стрімінгового сервісу Netflix серіал про Венсді з “Сімейки Аддамс”.