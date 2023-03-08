54-річний Г'ю Джекман зараз перебуває у процесі підготовки до знімання у третій частин фільму "Дедпул", де він знову постане перед глядачами у ролі Росомахи. Задля цього актору необхідно набрати вагу, і тому він з'їдає по 8000 кілокалорій щоденно.

Про це повідомляє Іnsider.

Своїм раціоном Джекман поділився з фанами у соцмережі Twitter.

“Набір маси. Один день з життя. Дякую, шеф-кухарю Маріо, за те, що допоміг мені залишатись здоровим та правильно харчуватись, у той час, як… став Росомахою. Знову”, – написав актор.

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 6, 2023

Набір маси – це нарощування м’язів. Як правило, для цього потрібно вживати більше калорій, ніж спалюється.

На опублікованих фото видно, що лише за один день Джекман з’їв два стейки із філе з локшиною (по 1100 калорій), два курячих бургери із солодкою картоплею (по 1000 калорій), окуня з рисом (2000 калорій) і патагонського лосося чинук із картоплею (2100 калорій).

Загалом дієта Росомахи Джекмана складається з 8300 кілокалорій на день, щоб він міг “збільшитись” до розміру супергероя.

Скільки людині потрібно їсти, залежить від таких факторів, як генетична схильність і рівень активності, але середньому помірно активному чоловікові у віці 31-50 років рекомендується споживати 2400 – 2600 кілокалорій на день.

Елітним спортсменам часто доводиться споживати тисячі калорій щодня залежно від їх параметрів та виду спорту – наприклад, пауерліфтер Блейн Самнер раніше казав Insider , що він також споживає 8000 кілокалорій на день, тоді як деякі гравці “Канзас-Сіті Чіфс” їдять лише 3000 калорій.

Як правило, під час збільшення маси важливо не їсти занадто багато занадто раптово, щоб уникнути набору жиру. У січні Джекман розповів “The Late Show”, що споживав 4500 – 5000 кілокалорій на день, збільшуючи їх до 6000.

За ці роки Джекман кілька разів нарощував м’язи, щоб зіграти Росомаху в дев’яти різних фільмах про “Людей Ікс” з моменту виходу першого фільму в 2000 році. Чим більше м’язів у людини, тим більше калорій вона спалює в стані спокою.

Актор явно докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб повернутися до ролі Росомахи, про що свідчать відео з тренувань і фотографії, які він опублікував у Twitter.

На цей час незрозуміло, як Дедпул та Росомаха будуть складені в часову шкалу кіновсесвіту Marvel, але важливо те, що вони обидва повернулися після того, як Disney придбала Fox.