Про це повідомляє Іnsider.

Своїм раціоном Джекман поділився з фанами у соцмережі Twitter.

“Набір маси. Один день з життя. Дякую, шеф-кухарю Маріо, за те, що допоміг мені залишатись здоровим та правильно харчуватись, у той час, як… став Росомахою. Знову”, – написав актор.

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR

