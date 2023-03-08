54-річний Г'ю Джекман перебуває у середині своєї підготовки до знімання у третій частин фільму "Дедпул", де він знову постане перед глядачами у ролі Росомахи. Задля цього актору необхідно набрати вагу і тому він з'їдає по 8000 калорій щоденно.

Про це повідомляє insider.

Своїм раціоном Джекман поділися з фанами у соцмережі Twitter.

“Набір маси. Один день з життя. Дякую, шеф-кухар Маріо, за те, що допоміг мені залишатись здоровим та правильно харчуватись, у той час, як… Став Росомахою. Знову”, – написав актор.

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 6, 2023

Набір маси – це нарощування м’язів. Як правило, для цього потрібно виживати більше калорій, ніж спалюється.

На опублікованих фото видно, що лише за один день Джекман з’їв два стейки з філе з локшиною (по 1100 калорій), два курячих бургери з солодкою картоплею (по 1000 калорій), окуня з рисом (2000 калорій) і патагонського лосося чинук з картоплею (2100 калорій).

Загалом дієта Росомахи Джекмана складається з 8300 калорій на день, щоб він міг “збільшитись” до розміру супергероя.

Скільки людині потрібно їсти, залежить від таких факторів, як генетична схильність і рівень активності, але середньому помірно активному чоловікові у віці 31-50 років рекомендується споживати 2400-2600 калорій на день.

Елітним спортсменам часто доводиться споживати тисячі калорій щодня залежно від їх розміру та виду спорту — наприклад, пауерліфтер Блейн Самнер раніше казав Insider , що він також споживає 8000 калорій на день, тоді як деякі гравці “Канзас-Сіті Чіфс” їдять лише 3000 калорій.

Як правило, під час збільшення маси важливо не їсти занадто багато занадто раптово, щоб уникнути набору жиру. У січні Джекман розповів “The Late Show”, що споживав 4500-5000 калорій на день, збільшуючи їх до 6000.

За ці роки Джекман кілька разів нарощував м’язи, щоб зіграти Росомаху в дев’яти різних фільмах про “Людей Ікс” з моменту виходу першого фільму в 2000 році. Чим більше м’язів у людини, тим більше калорій вона спалює в стані спокою.

Актор явно докладає більше зусиль, ніж будь-коли раніше, щоб повернутися до ролі Росомахи, про що свідчать відео з тренувань і фотографії, які він опублікував у Twitter.

На цей час незрозуміло, як Дедпул та Росомаха будуть складені в часову шкалу кіновсесвіту Marvel, але важливо те, що вони обидва повернулися після того, як Disney придбала Fox.