Про це повідомляє міжнародна платформа моди FashionUnited.
Зокрема, клієнти компанії зможуть абсолютно безкоштовно орендувати костюм на 24 години.
Зазначається, що H&M провела дослідження, яке показало, що потенційні роботодавці оцінюють кандидата з перших вражень за одну секунду.
Компанія запустила цю послугу, щоб допомогти співбесідникам справити хороше перше враження і не упустити можливість працевлаштування.
Послуга була запущена 15 квітня в Великій Британії і почне працювати в США 13 травня.
- Відомий шведський бренд одягу Hennes & Mauritz (H & M) планує скоротити кількість філій по всьому світу через коронавірус COVID-19.