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Гайді Клум: я випускаю свій перший сингл у 48 років

Німецька модель і шоувумен Гайді Клум поділилася про свій музичний дебют, страх перед польотами, порадами, які вона дає для дочки, розповіддю про щастя та заміжжя

Неділя, 30 січня 2022, 11:43
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Фото: Getty Images

Про це вона розповіла в інтерв’ю міжнародному виданню The Guardian.

– Моє тіло ніколи не було джерелом сорому і дискомфорту; я ніколи не почувалася невпевненою чи збентеженою щодо своєї плоті. У дитинстві нас водили на нудистські пляжі – ми були вільними. До цього дня я не відчуваю потреби ховатися.

Фото: The Victoria’s Secret Fashion Show – Runway

– Моїм найпершим спогадом було те, як я впала ді сходів і вдарилася головою. Я йшла у наш підвал і раптом послизнулася. Моє п’ятирічне тіло стукало, стукало, стукало, як це іноді показують у фільмах. Відтоді я неймовірно незграбна.

– Я була трудоголіком з 18 років. Деякі моделі у щасливий для них час катапультувалися, а я піднялася з дна важкою працею. У 1992 році я виграла конкурс і уклала контракт – це стало моїм квитком. Я виїхала з нашого маленького німецького села у Лондон, Париж, Мілан. Я не гуляла на вечірках, як інші моделі. Я лежала у ліжку, опустивши голову.

– Під час польоту в літаку я кам’янію. Я ненавиджу бути абсолютно безконтрольною. Щоб впоратися з цим, я плачу, як дитина.

– Порада, яку я дала своїй дочці, яка тепер також моделює, проста: відмовся від усього, чого ти не хочеш робити, і стій на своєму. Мама навчила мене бути впевненою у своєму виборі, щоб я мала сил відстоювати себе. Я хочу, щоб мої діти відчували те саме.

Фото: @heidiklum | Instagram

– Люди часто кажуть, що для стосунків потрібна важка робота, але я не вірю в це. Якщо потрібно докладати серйозних зусиль – щось вже пішло не так. Я ніколи не вважаю перебування з чоловіком трудомістким – я не можу дочекатися, щоб бути з ним. Якщо ви почуваєтеся не так, можливо, настав час рухатися далі.

– Години до того, як моя родина прокинеться, безцінні. Я живу разом із чоловіком, чотирма дітьми, двома собаками та кішкою; з 8 ранку всілякі інші люди також заходять і виходять. Тому я встаю до 6 ранку. У ці години, поки всі сплять, я можу зосередитися на собі.

– У перші роки роботи в індустрії мене вважали занадто пишною для модиЯ намагався влізти в одяг, але не одяг. Дизайнери говорили: “Ні, вона занадто велика”. І тоді я мусила худнути. Один агент спробував, але не зміг, дати мені таблетки для зниження апетиту. Мода пройшла довгий шлях: у нас більше кольорових жінок займають центральне місце, [в індустрії моди] більше  форм і розмірів. Одначе, попереду ще багато необхідних змін.

Гаді Клум з чоловіком, Фото: Christopher Polk/Variety/Shutterstock

– Я старша за свого чоловіка на 16 років. Багато людей, здається, мають свою думку щодо різниці у віці; люди люблять засуджувати, або кажуть мені, що це [шлюб Гайді Клум з Томом Каулітцем] не триватиме довго. Я старша за нього і бачу це… Мені не треба нагадувати!

– Я випускаю свій перший сингл у 48. Чому? Бо я ще жива, і живу лише раз. Мені не хотілося б озиратися на своє життя і бути для усіх зручною. Кого хвилює, навіть якщо це повний провал?

Гайді Клум у січні 2022 року записала новий сингл зі Snoop Dogg, Фото: Getty Images

– Я продовжуватиму носити короткі мініспідниці до 80 років, якщо це робитиме мене щасливою. Навіть якщо мені доведеться зшити одну спідницю з кількох, щоб могти втиснутися у неї.

Теги: Гайді Клум, модель

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