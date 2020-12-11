Мати та донька прикрасили січневу обкладинку німецького Vogue, повідомила Клум в своєму Instagram.

Для багатьох це стало несподіванкою, адже Клум практично ніколи не публікувала фото доньки.

На фото Гайді та Лені позують у вишуканих парних костюмах від Versace. Обидві обрали яскраві кольори.

Поява Клум-молодшої на обкладинці глянцю поклала початок її модельної кар’єри. Про це Гайді зауважила у своєму Instagram.

“Я впевнена, що на тебе чекають захопливі пригоди. Vogue – це найкращий спосіб почати кар’єру, про яку ти мрієш. І навіть якщо мені буде трохи важко відпустити тебе в цей світ, я завжди буду робити все, щоб ти була щаслива і щоб твої мрії збулися. Я пишаюся тим, що я твоя мама”, – зворушливо написала Клум.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)