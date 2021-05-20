Гурт Thirty Seconds To Mars випустив ностальгійний кліп на трек “Hail To The Victor”. У відеороботі показали динамічні кадри зі стадіонних концертів 2018 і 2019 років.

Відео з’явилося на відеохостингу Youtube.

У 2021 році гурт вирішив нагадати про прекрасні часи, коли їхні фани збиралися на стадіонах без масок та інших карантинних обмежень.

“Тур Monolith був одним з найбільших емоційних в нашому житті. У нас був масштабний продакшн з величезними творчими ризиками. Ми грали на найбільших і найкрутіших майданчиках у світі. Це було незабутньо”, – прокоментував кадри фронтмен гурту Джаред Лето.

Окрім музикантів та армії фанів у кліпі з’являються Біллі Айліш та Halsey.

Разом з прем’єрою кліпу гурт випустив спеціальну футболку Hail To The Victor Long Sleeve. Фани можуть придбати її за 55 доларів. Половину коштів перерахують фонду Crew Nation, який допомагає працівникам концертної індустрії, які втратили прибутки через пандемію.