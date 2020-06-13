Німецьку супермодель, акторку та телеведучу Хайді Клум звинуватили в дискримінації людей, заснованій на тому, як виглядає їхнє тіло.

Про це повідомляють #Букви.

Супермодель Хайді Клум є членом журі американського талант шоу “America’s Got Talent 2020”. Напередодні в шоу інцидент з її участю, за яким послідувала бурхлива реакція глядачів та користувачів Мережі.

На етапі конкурсного відбору в шоу взяла участь plus-size танцівниця Аманда ЛаКонт.

У шоу вона виконала танець під пісню “Nails Hair Hips Heels” Тодріка Холла. Поява ЛаКонт на сцені супроводжувалася позитивною реакцією ведучого, глядачів, які перебували в залі, а також членів журі: всіх за винятком Хайді Клум.

Під час виступу глядачі та журі активно підтримували танцівницю, в кінці судді навіть аплодували їй стоячи. Водночас Клум була незадоволена виступом та натиснула червону кнопку, що сигналізує про небажання додивитися виступ до кінця. За цим послідувала хвиля незадоволених вигуків глядачів.

Після цього вчинку на Хайді обрушилася хвиля критики. У Мережі почалася активна кампанія на підтримку ЛаКонт: користувачі почали знімати відео з позитивною реакцією на її виступи, а також писати їй коментарі в соцмережах. Ряд популярних ЗМІ написали статті, в яких звинуватили Клум в бодішеймінгу.

Наразі модель не відреагувала на звинувачення.

Сама ж танцівниця написала: “Я багато років маю справу з бодішеймерами і такими людьми, як Хайді, які вважають, що я недостатньо хороша. Але я змушу її взяти свої слова назад”.