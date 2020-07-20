Відповідне фото опубліковано в Instagram-акаунті Хайді Клум.

47-річна зірка активно ділиться з підписниками фото та відео про те, як вона проводить час: займається спортом, спілкується з друзями чи бере участь в зйомках шоу “America’s Got Talent 2020”.

Під час карантину одним улюблених занять Клум стало також написання картин.

На новому знімку Клум показала, як починає створювати чергову картину: модель стоїть перед білим полотном в білому бікіні, навколо лежать фарби, пензлики та інше приладдя для малювання.

В підписі до фото Клум запропонувала спробувати відгадати, що ж буде зображено на новій картині.

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