Німецька супермодель, актриса та телеведуча Хайді Клум показала, як малює картини в одному бікіні.

Відповідне фото опубліковано в Instagram-акаунті Хайді Клум.

47-річна зірка активно ділиться з підписниками фото та відео про те, як вона проводить час: займається спортом, спілкується з друзями чи бере участь в зйомках шоу “America’s Got Talent 2020”.

Під час карантину одним улюблених занять Клум стало також написання картин.