Німецька супермодель, актриса і телеведуча Хайді Клум показала, як під час карантину сходила до перукаря.

Фото вона опублікувала у Facebook.

“Дорогий, ми знайшли спосіб!” – написала 46-річна Клум.

На фото вона у спідній білизні, чорних сітчастих колготках і чорних туфлях на підборах сидить на стільці. На обличчі в неї захисна маска.

Забарвлює їй волосся перукар Лоренцо Мартін. Він також в масці. А ще він зробив бар’єр за допомогою парасольки.