Фото вона опублікувала у Facebook.
“Дорогий, ми знайшли спосіб!” – написала 46-річна Клум.
На фото вона у спідній білизні, чорних сітчастих колготках і чорних туфлях на підборах сидить на стільці. На обличчі в неї захисна маска.
Забарвлює їй волосся перукар Лоренцо Мартін. Він також в масці. А ще він зробив бар’єр за допомогою парасольки.
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Dahhling we found a way !😷😷 Social distancing highlights. Love you @hairbylorenzomartin ❤️
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