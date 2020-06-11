Журнал про моду Harper's Bazaar вперше за 153 роки існування призначив на посаду головної редакторки темношкіру жінку. Нею стала Саміра Наср.

Про це повідомили в медіаконгломераті Hearst Corporation, який володіє журналом.

“Представляємо Саміру Наср, нову головну редакторку Harper’s Bazaar US”, — йдеться в повідомленні.

Також Hearst оприлюднили відеозвернення Наср, в якому вона розповіла, що відчуває гордість за те, що була призначена на цю посаду “в цей конкретний момент в історії країни”.

Наср висловила солідарність з протестувальниками та активістами, які вийшли на вулиці по всій Америці після вбивства темношкірого Джорджа Флойда поліцейськими в Міннеаполісі.

“Я бачу вас, я дякую вам і сподіваюся, що ми зможемо об’єднати зусилля, щоб посилити ідею рівності, тому що життя темношкірих мають значення”, — сказала вона.

Як повідомляє американський телеканал CNN, раніше Саміра Наср була виконавчим директором видання Vanity Fair.

Harper’s Bazaar US вона очолить вже в липні, ставши першим за 153 роки існування журналу темношкірим головним редактором.

Довідка. Harper’s Bazaar — журнал про моду, який вперше вийшов в США 1867 як тижневик Harper’s Bazar. Зараз журнал виходить раз на місяць. Видання позиціонує себе як гід по стилю для тих, хто хоче слідувати останнім трендам.