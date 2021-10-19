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Гаррісон Форд повернувся до роботи над фільмом «Індіана Джонс 5»

79-річний актор Гаррісон Форд повернувся до роботи над стрічкою "Індіана Джонс 5" після того, як травмувався на знімальному майданчику цього літа.

Середа, 20 жовтня 2021, 00:58

Фото: Just Jared

Про це повідомляє видання Just Jared. 

Як повідомлялося, в червні поточного року у Великій Британії розпочалося фільмування п’ятої стрічки про археолога Індіану Джонса.

Того ж місяця Форд, незмінний виконавець головної ролі, отримав травму плеча під час репетиції бою і тривалий час проходив реабілітацію.

Цього понеділка Гаррісона Форда помітили на знімальному майданчику в Кастелламмаре-дель-Ґольфо (Італія).

Поруч із ним — колеги Фібі Воллер-Брідж і Антоніо Бандерас.

Фото: Just Jared

Фото: Just Jared

Варто зазначити, що це не перша травма Гаррісона Форда на знімальному майданчику. Так, у 2014 році він зламав ногу під час знімання стрічки “Зоряні війни: Пробудження Сили” (коли гідравлічні двері “Тисячолітнього сокола” несподівано зачинилися).

  • Раніше повідомлялося, що дату прем’єри п’ятого фільму про пригоди Індіани Джонса перенесли щонайменше на рік.
  • Тепер прем’єру картини заплановано на липень 2022 року.
Теги: Гаррісон Форд, Індіана Джонс 5

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