Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Фільм, який буде знімати Джеймс Менголд, стане останнім виконанням ролі Джонса для 78-річного Форда.

Прем’єра п’ятої частини франшизи намічена на середину літа 2022 року.

В інтерв’ю 2013 року Харрісон Форд зазначив, що не бачить жодної проблеми в тому, щоб повернутися на екрани в якості авантюриста.

“Для мене в цьому персонажі було цікаво те, що він перемагав, мав хоробрість, дотепність, інтелект, був наляканий, але тим не менш зумів вижити”, – зазначив він.

Актор дебютував у ролі шукача пригод в 1981 році в кінокартині “Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега” і зіграв в наступних трьох епізодах серії – “Індіана Джонс і храм долі” (1984 рік), “Індіана Джонс і останній хрестовий похід” (1989 рік), та “Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа” (2008 рік).