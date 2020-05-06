Про це повідомили на сайті видавництва Wizarding world.
Мета проекту – “принести світ Гаррі Поттера тим, хто зараз знаходиться на карантині”.
“Harry Potter At Home – це наш спосіб принести магію в будинки людей, які зараз перебувають на карантині. Ці відео лише один з багатьох варіантів як провести час вдома. Будь ти один, з друзями або родиною”, – зазначено на сайті.
Проект стартував 5 травня. Знаменитості по черзі будуть читати по одному розділі з книги “Гаррі Поттер і філософський камінь” протягом тижня.
Так як в книзі 17 розділів, проект розраховано на таку ж кількість тижнів.
Перший розділ першої книги про пригоди Гаррі Поттера прочитав Деніел Редкліфф, актор, який зіграв хлопчика-мага в усіх частинах екранізацій книг.
Також в проекті візьмуть участь письменник Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн і актриса Клаудія Кім.
- Раніше британська письменниця Джоан Роулінг запустила безкоштовний розважальний портал “Гаррі Поттер вдома” (Harry Potter At Home), аби допомогти дітям легше пережити карантин.