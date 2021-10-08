Телеканал HBO Max анонсував двосерійний документальний фільм про смерть актриси Бриттані Мерфі (Brittany Anne Murphy-Monjack), яка померла у 2009 році.

Про це повідомляє видання People.

Актриса померла у 2009 році, коли їй було 32 роки. У документальному фільмі “Що сталося, Бріттані Мерфі?” розкажуть історію життя та смерті знаменитості.

Прем’єра фільму відбудеться 14 жовтня. На стримінговій платформі вийде відразу дві серії.

За словами творців фільму, картина – “інтимний, глибокий портрет” актриси про обставини останнього дня її життя, 20 грудня 2009 року.

Офіційно, актриса померла через пневмонію, анемію та наркотичну інтоксикацію.

У картині використали архівні фото актриси, інтерв’ю з її близькими людьми, а також розповіді про сексизм в Голлівуді.

Режисерка картини – Сінтія Хілл.

Мерфі – американська актриса і співачка. Вона стала відомою завдяки ролі в комедії “Безглузді” (1995). Пізніше Мерфі стала популярною завдяки ролям в таких фільмах, як “Не говори ні слова” (2001), “Сильна жінка” (2001), “Вищий пілотаж” (2002), “Восьма миля” (2002), “Молодята”(2003), “Місто гріхів” (2005) і так далі.

Мерфі померла 20 грудня 2009 року в віці 32 років від пневмонії. Через шість місяців через аналогічну причину помер її чоловік Саймон Монджек.