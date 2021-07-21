Про це повідомляється на сайті WarnerMedia.

Серії можна буде дивитися безкоштовно в сервісі Snap Minis. Для перегляду вже доступні більше десятка серіалів з потокового сервісу, в тому числі – продовження “Пліткарки”, “Ейфорія”, “Бортпровідниця”, “Гра престолів” і “Країна Лавкрафта”.

Однак ця функція працює поки тільки в США.

Зазначається, що платформа також дозволяє організувати спільний перегляд з іншими користувачами. Всього на перегляді можуть бути присутніми 63 людини, які можуть спілкуватися в чаті і обмінюватися реакціями за допомогою Bitmoji.

“Люди люблять збиратися разом, щоб подивитися свої улюблені шоу HBO Max і поговорити про те, що відбувається. Наше партнерство зі Snapchat – ще один крок до задоволення цього прагнення до людського спілкування і надання нашим фанатам можливості спільного перегляду. Ми вважаємо, що люди цінують рекомендації, які виходять від інших людей, тому можливість для друзів пропонувати, а потім разом переглядати контент відкриває шлях до більш значущих відкриттів”, – сказала виконавча віцепрезидентка HBO Max Сара Лайонс.