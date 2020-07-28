Компанія WarnerMedia, що володіє сервісом HBO Max, оголосила, що серіал "Друзі" став найпопулярнішим з моменту запуску онлайн-платформи.

Про це повідомляє Deadline.

Крім того, фільмування спеціального епізоду “Друзів”, в якому має відбутися возз’єднання героїв, відклали через пандемію. Тепер роботу на серією хочуть завершити до кінця літа.

Другий у рейтингу популярності – “Особисте життя” з Анною Кендрік, а третій – “Теорія великого вибуху”.

До списку також увійшли серіали HBO “Фатальний патруль”, “У пошуку”, “Досить близько”, мультфільми Looney Tunes.

За час роботи – з травня 2020 року – на HBO Max підписалися 4,1 млн осіб.