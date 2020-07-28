Про це повідомляє Deadline.
Крім того, фільмування спеціального епізоду “Друзів”, в якому має відбутися возз’єднання героїв, відклали через пандемію. Тепер роботу на серією хочуть завершити до кінця літа.
Другий у рейтингу популярності – “Особисте життя” з Анною Кендрік, а третій – “Теорія великого вибуху”.
До списку також увійшли серіали HBO “Фатальний патруль”, “У пошуку”, “Досить близько”, мультфільми Looney Tunes.
За час роботи – з травня 2020 року – на HBO Max підписалися 4,1 млн осіб.
- Раніше повідомлялося, що телекомпанія HBO планує зняти серіал про пошук вакцини від коронавірусу COVID-19.