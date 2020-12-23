Про це повідомляє видання PageSix.

За даними видання, знаменита четвірка у продовженні серіалу зазнає деяких змін. Зокрема, від контракту відмовилася акторка Кім Кетролл. Знаменитість зазначила, що не хотіла б повертатися до ролі Саманти Джонс.

До речі, у вересні минулого року акторка Сара Джессіка Паркер публічно зізналася, що погодилася б на продовження серіалу. Однак перезавантаження, на її думку, не буде таким же популярним. Акторка зауважила, що хотіла б взяти участь в епізодичних зйомках. Наразі творці серіалу майстерно приховують деталі проєкту.