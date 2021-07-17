Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter.

Компанія планує випустити не тільки мультиплікаційний проєкт, про який стало відомо в січні, а й ще два серіали.

Дія одного з трьох шоу розгорнеться на території, яку ніколи не показували в оригінальному серіалі: в Золотий імперії Йі Ті, що знаходиться на континенті Ессос, недалеко від південно-східних кордонів відомого світу.

Йі Ті вважається одним з найстаріших і найбільш просунутих товариств у великому фентезійному королівстві.

Держава коротко згадувалася в “Грі престолів”, хоча персонаж майбутнього приквелу HBO “Дім Дракона”, лорд Корлис Веларіон – Морський Змій, як відомо, приплив до Йі Ті.

Друге шоу буде засновано на життя в сумнозвісних трущобах Королівської Гавані. Однак робота над ним поки не просувається.

Офіційно стрімінговий сервіс відмовився коментувати інформацію про анімаційні проєкти.

Єдиний проєкт, який напевно потрапить в етер, – це приквел “Дім Дракона”, що розповідає історію громадянської війни в Таргаріенах і призначений на 2022 рік.