Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter.
Компанія планує випустити не тільки мультиплікаційний проєкт, про який стало відомо в січні, а й ще два серіали.
Дія одного з трьох шоу розгорнеться на території, яку ніколи не показували в оригінальному серіалі: в Золотий імперії Йі Ті, що знаходиться на континенті Ессос, недалеко від південно-східних кордонів відомого світу.
Йі Ті вважається одним з найстаріших і найбільш просунутих товариств у великому фентезійному королівстві.
Держава коротко згадувалася в “Грі престолів”, хоча персонаж майбутнього приквелу HBO “Дім Дракона”, лорд Корлис Веларіон – Морський Змій, як відомо, приплив до Йі Ті.
Друге шоу буде засновано на життя в сумнозвісних трущобах Королівської Гавані. Однак робота над ним поки не просувається.
Офіційно стрімінговий сервіс відмовився коментувати інформацію про анімаційні проєкти.
Єдиний проєкт, який напевно потрапить в етер, – це приквел “Дім Дракона”, що розповідає історію громадянської війни в Таргаріенах і призначений на 2022 рік.
- Раніше американський канал HBO оприлюднив перші фото зі зйомок серіалу “Дім дракона” (“House of the Dragon”), який є приквелом популярного телесеріалу в жанрі фентезі “Гра престолів”.