HBO Max створив розслаблююче відео з мультфільмів Хаяо Міядзакі від Studio Ghibli, що складається з найбільш безтурботних фрагментів фільмів студії.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO MAX.

Фільми Міядзакі і студії Ghibli відомі красивими візуальними ефектами, через які розповідаються анімаційні історії. Часто це зображення природи, фантастичних світів або пасторального життя.

В півгодинному відео HBO Max зібрав епізоди з уже культових фільмів Міядзакі “Мій сусід Тоторо”, “Ходячий замок” і “Відьмина служба доставки”.

Повідомляється, що HBO Max купила права на стрімінг картин, хоча спочатку Disney брав участь в організації прокату фільмів студії.