Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO MAX.
Фільми Міядзакі і студії Ghibli відомі красивими візуальними ефектами, через які розповідаються анімаційні історії. Часто це зображення природи, фантастичних світів або пасторального життя.
В півгодинному відео HBO Max зібрав епізоди з уже культових фільмів Міядзакі “Мій сусід Тоторо”, “Ходячий замок” і “Відьмина служба доставки”.
Повідомляється, що HBO Max купила права на стрімінг картин, хоча спочатку Disney брав участь в організації прокату фільмів студії.
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