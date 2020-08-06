Про це пише Deadline.

Прем’єра серіалу, перші два епізоди якого зняв особисто Скотт, відбудеться 3 вересня. У проєкті знялися Тревіс Фіммел, Аманда Коллін, Абубакар Салім, Вінта Макграт, Ніамей Алгар, Матіас Варела, Фелікс Джеймісон, Ітан Хаззард, Джордан Лофран, Аасія Шах і Айві Вонг.

Сюжет серіалу розгорнеться навколо двох андроїдів, завдання яких полягає у вихованні людських дітей на таємничій планеті після того, як Земля була знищена. Зростаючій колонії людей на новій планеті починають загрожувати релігійні конфлікти, і андроїди розуміють, що контролювати переконання людей – важке і підступне завдання.