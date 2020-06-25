Платформа HBO Max повернула до показу фільм "Віднесені вітром", але з двома додатковими відео.

Про це пише The Guardian.

У першому відео телеведуча і кінематографіст Жаклін Стюарт визнає, що “Віднесені вітром” входить до числа найпопулярніших фільмів, але зазначає, що зображення в ньому темношкірих було спірним навіть в момент виходу картини на екрани.

“Продюсер Девід О. Селзник прекрасно розумів, що темношкірі глядачі були глибоко стурбовані тим, як фільм розглядає тему рабства, і його ставленням до темношкірих персонажів”, – сказала вона.

Другий ролик – це відеозапис годинної дискусії про спадщину стрічки.

Нагадаємо, що фільм “Віднесені вітром” – екранізація однойменного бестселера про життя кількох героїв за часів Громадянської війни в США. Фільм отримав десять “Оскарів”. Одну з нагород отримала актриса-афроамериканка Гетті Мак-Деніел, яка виконала роль другого плану.