Американський телеканал HBO показав трейлер документального фільму "Ласкаво просимо до Чечні", що розповідає про переслідування представників ЛГБТ-спільноти.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі HBO.

Студія позиціонує стрічку як “потужний документальний фільм, що відкриває очі”.

Він розповість про групу активістів, які, ризикуючи своїм життям, намагаються протистояти переслідуванню представників ЛГБТ-спільноти в репресивній російській республіці Чечня.

“Фільм розповідає про ЛГБТ-активістів, які працюють під прикриттям, щоб врятувати жертв та надати їм місце для укриття та допомогу в отриманні візи”, — йдеться в анонсі фільму.

Режисер стрічки — американський журналіст та письменник Девід Франс. Оператором та продюсером фільму був Аскольд Куров, який зняв стрічку “Процес” про українського режисера, колишнього політв’язня Олега Сенцова.

Прем’єра фільму запланована на 30 червня.