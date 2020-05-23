Ролик опубліковано на Youtube-каналі HBO.
Студія позиціонує стрічку як “потужний документальний фільм, що відкриває очі”.
Він розповість про групу активістів, які, ризикуючи своїм життям, намагаються протистояти переслідуванню представників ЛГБТ-спільноти в репресивній російській республіці Чечня.
“Фільм розповідає про ЛГБТ-активістів, які працюють під прикриттям, щоб врятувати жертв та надати їм місце для укриття та допомогу в отриманні візи”, — йдеться в анонсі фільму.
Режисер стрічки — американський журналіст та письменник Девід Франс. Оператором та продюсером фільму був Аскольд Куров, який зняв стрічку “Процес” про українського режисера, колишнього політв’язня Олега Сенцова.
Прем’єра фільму запланована на 30 червня.
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