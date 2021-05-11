HBO відклав прем’єру сатиричного мультсеріалу «Принц» у зв’язку зі смертю герцога Единбурзького

Сатиричний серіал про життя сина герцога і герцогині Кембридзьких — принца Джорджа — був відкладений після смерті принца Філіпа з поваги до королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Шоураннер Гері Джанетта, який раніше працював сценаристом в “Гріффіни” і виконавчим продюсером “Вілла і Грейс”, розповідав про майбутнє шоу у своєму Instagram.

“Принц скоро з’явиться на HBO Max”.

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Представник стрімінгового сервісу підтвердив, що дата виходу комедії в ефір перенесена з поваги до пам’яті принца Філіпа та до королеви Єлизавети II.

“Ми були засмучені, дізнавшись про смерть принца Філіпа і змінимо дату релізу серіалу. Про нову дату буде оголошено пізніше”, – сказав він в розмові з The Hollywood Reporter.

У мультсеріалі Філіп зображений немічним, беззубим і сірим дідом.

Головними героями стали члени королівської родини: королева Єлизавета II, принц Чарльз, принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Гаррі, Меган Маркл і ін., а також вигаданий персонаж дворецький принца Джорджа Оуен.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.