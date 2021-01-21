Про це повідомляє Variety.
За основу шоу взято новели “Межовий лицар” (1998), “Вірний меч” (2003) і “Таємничий лицар” (2010).
Їх події розгортаються за 90 років до подій “Гри престолів”. Головні герої – мандрівний лицар Дункан Високий (Дунк) і його зброєносець, принц Ейгон Таргаріен (Егг).
Зараз у серіалу не визначені шоу-раннер і виконавці головних ролей, але, за даними джерел Variety, це один з найпріоритетніших проєктів для HBO.
Представники HBO і Джордж Р. Р. Мартін відмовилися від коментарів.
Перший приквел “Гри престолів” – “Будинок драконів”. Події серіалу розгортатимуться за триста років до “Гри престолів”, його головними героями стануть представники Будинку Таргарієнів.
Прем’єра шоу може відбутися вже у 2022 році.
- Генеральний директор Warner Media Джейсон Кілару назвав приблизні терміни початку зйомок приквела “Гри престолів”.