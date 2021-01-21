Канал HBO запустив розробку другого приквела "Гри престолів" - ним стане серіальна адаптація циклу новел Джорджа Р.Р. Мартіна "Історії про Дунка і Ейгона".

Про це повідомляє Variety.

За основу шоу взято новели “Межовий лицар” (1998), “Вірний меч” (2003) і “Таємничий лицар” (2010).

Їх події розгортаються за 90 років до подій “Гри престолів”. Головні герої – мандрівний лицар Дункан Високий (Дунк) і його зброєносець, принц Ейгон Таргаріен (Егг).

Зараз у серіалу не визначені шоу-раннер і виконавці головних ролей, але, за даними джерел Variety, це один з найпріоритетніших проєктів для HBO.

Представники HBO і Джордж Р. Р. Мартін відмовилися від коментарів.

Перший приквел “Гри престолів” – “Будинок драконів”. Події серіалу розгортатимуться за триста років до “Гри престолів”, його головними героями стануть представники Будинку Таргарієнів.

Прем’єра шоу може відбутися вже у 2022 році.